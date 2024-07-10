Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:23

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2024 после отказа де Минаура

Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона-2024 после отказа австралийца Алекса де Минаура из-за травмы.

Он травмировался в концовке матча 1/8 финала с французом Артюром Фирсом. По окончании матча 25-летний спортсмен прихрамывал. Де Минауру диагностировали разрыв суставного хряща. Австралиец на пресс-конференции объявил, что не сможет выйти на матч против Джоковича в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

В полуфинале Уимблдона Джокович сыграет с победителем встречи между Лоренцо Музетти (Италия) и Тэйлором Фритцом (США).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
7
Обсудить
Читайте также
Дочь Марадоны пообщалась с отцом через медиума
Клубы РПЛ утвердили схему распределения доходов
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Соперник Джоковича снялся, матчи Рыбакиной, Фритца. Онлайн-трансляция Уимблдона
Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов
Елена Рыбакина — Элина Свитолина: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Макинрой сравнил вторую ракетку мира Джоковича с Дартом Вейдером
Ольховский объяснил игровые проблемы Рублева
Тарпищев рассказал, что стало залогом победы Медведева над Синнером на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов