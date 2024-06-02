Алекс де Минор рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым

Сегодня, 11:19
Австралийский теннисист Алекс де Минор после победы в третьем круге «Ролан Гаррос» ответил на вопрос о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым.
«С Медведевым, наверное, будет много выматывающих долгих розыгрышей, много внимания на тактику и с его стороны, и с моей», — сказал теннисист после матча.
Счет в личных встречах 6-2 в пользу 28-летнего россиянина.
В третьем круге «Ролан Ггаррос» Медведев обыграл чеха Томаша Махача (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4), а Де Минаур оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3).