Алекс де Минор рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым

Австралийский теннисист Алекс де Минор после победы в третьем круге «Ролан Гаррос» ответил на вопрос о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым.

«С Медведевым, наверное, будет много выматывающих долгих розыгрышей, много внимания на тактику и с его стороны, и с моей», — сказал теннисист после матча.

Счет в личных встречах 6-2 в пользу 28-летнего россиянина.