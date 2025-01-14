Александр Бублик и Франсиско Черундоло встретятся на Australian Open

Александр Бублик из Казахстана и Франсиско Черундоло из Аргентины встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 ноября. Игра пройдет в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 4.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Результаты игр Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Победитель матча выйдет во втором круге встретится с Факундо Диасом Акостой или Зизу Бергсом.

Черундоло располагается на 31-й строчке мирового рейтинга ATP, Бублик — на 33-й. На предыдущем Australian Open Бублик выбыл в первом круге, а Чернудоло — во втором.