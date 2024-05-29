Бублик переиграл Баррера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах он выиграл у француза Грегуара Баррера — 6:4, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. 26-летний Бублин подал 11 раз навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Следующим соперником Бублика будет Ян-Леннард Штруфф из Германии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан, 19) — Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:4, 7:5, 6:3