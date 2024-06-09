Метревели: «Андреева выделяется на фоне всего Тура и уже в этом сезоне может попасть в «десятку»

Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели назвал преимущества теннисистки Мирры Андреевой над другими спортсменками WTA тура.

«Мирра выделяется на фоне всего тура. Если смотреть на других девушек, у всех есть какие-то явные недостатки. Физические, психологические или еще какие-то. Она, мне кажется, в этом плане выглядит лучше: хорошо двигается, отличная техника, соображает на корте. Все задатки для большого будущего у Андреевой есть. Она уже показала серьезные результаты и продолжает постепенно прибавлять, расти. Думаю, что уже в этом сезоне Мирра может попасть в «десятку». Даже если она выйдет в финал турнира Большого шлема или выиграет его — это не будет большой неожиданностью», — приводит слова Метревели Metaratings.ru.

В 2024 году 17-летняя Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она стала молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» с 1997 года.