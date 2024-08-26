Шевченко сыграет с Кепфером в первом круге US Open 26 августа

Казахстанский теннисист Александр Шевченко встретится с немцем Домиником Кепфером в первом круге US Open 2024 в понедельник, 26 августа. Начало матча — в 21.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня американского «мэйджора». В Казахстане легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Шевченко — Кепфер можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

23-летний представитель Казахстана — 61-я ракетка мира. 30-летний представитель Германии занимает 83-е место в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США состоится с 19 августа по 8 сентября. Турнир проходит на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке.

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