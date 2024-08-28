Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:00

Александр Шевченко — Фрэнсис Тиафо: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Шевченко сыграет против Тиафо во втором круге US Open 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против Фрэнсиса Тиафо из США во втором круге US Open в среду, 28 августа. Время начала матча — ориентировочно в 20:30 по московскому времени.

Это первый очный поединок между теннисистами. Шевченко находится на 61 строчке в мировом рейтинге. Тиафо занимает 20 позицию в рейтинге ATP. В Казахстане матч можно будет посмотреть на платформе LiveTV.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Дарья Касаткина, Андрей Рублев и&nbsp;Новак Джокович. Матчи Касаткиной, Рублева и Джоковича. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Александр Шевченко
0
Читайте также
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Андрей Рублев — Артур Риндеркнех: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Матчи Касаткиной, Рублева и Джоковича. Онлайн-трансляция US Open
Эрика Андреева — Чжэн Циньвэнь: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Циципас — о вылете с US Open: «Я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше»
Алькарас объяснил, почему проиграл один сет на старте US Open-2024
Эванс — о победе над Хачановым в пятичасовом матче: «Завтра тренироваться не буду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Рублев — Артур Риндеркнех: смотреть трансляцию матча US Open 2024