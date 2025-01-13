Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:06

Алькарас в трех сетах обыграл Шевченко на старте Australian Open

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Telegram Дзен

3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии-2025.

Встреча длилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:1 в пользу 21-летнего спортсмена. Следующим соперником Алькараса станет Есихито Нисиока из Японии.

В стадию второго круга также вышли испанец Алехандро Давидович Фокина, канадец Феликс Оже-Альяссим и итальянец Франческо Пассаро.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:1, 7:5, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 7:6 (7:1), 5:2 отказ 2-го игрока

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:0, 4:6, 6:1

Франческо Пассаро (Италия, LL) — Григор Димитров (Болгария, 10) — 7:5, 2:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Australian Open
Александр Шевченко
Карлос Алькарас
Читайте также
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович сравнялся с Федерером по количеству матчей в турнирах «Большого шлема»
Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: Сафиуллин и Котов проиграли, победы Синнера и Алькараса, матч Джоковича
Синнер — о допинговом деле Харри: «Если в правилах есть проблемы, то это не моя вина»
«Я потерял смысл жизни»: шок-откровения Рублева — о депрессии, селфхарме на корте и помощи Медведева
Синнер выиграл первый матч на Australian Open-2025
Australian Open-2025, расписание и результаты 12 января: Зверев вышел во второй круг
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Джокович сравнялся с Федерером по количеству матчей в турнирах «Большого шлема»
Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: Сафиуллин и Котов проиграли, победы Синнера и Алькараса, матч Джоковича
Шнайдер выгнала мать с трибун во время матча Australian Open: «Пусть побережет нервы»
Сафиуллин вслед за Котовым завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии
Australian Open-2025, расписание и результаты 13 января: победы Самсоновой, Потаповой и Павлюченковой
Котов покинул Australian Open на стадии первого круга
Сегодня
Вчера
Неделя