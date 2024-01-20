Зверев обыграл Микельсена и вышел в четвертый круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Алекса Микельсена в третьем круге Australian Open-2024. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. В четвертом круге турнира Зверев сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Микельсен (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2