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Сегодня, 13:30

Александр Зверев — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию финала «Ролан Гаррос»

Алькарас сыграет со Зверевым в финале «Ролан Гаррос» 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото AFP
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Испанский теннисист Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев скрестят ракетки в финальном матче «Ролан Гаррос» в воскресенье, 9 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже. Время начала — около 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция мужского финала Открытого чемпионата Франции. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Алькарас — Зверев можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Бывшая первая ракетка мира в возрасте 21 года и 33 дней стал самым молодым теннисистом Открытой эры, кому удалось выйти в финал турнира «Большого шлема» на всех видах покрытий (травянном, грунтовом и хардовом). Испанец — победитель Уимблдона-2023 и US Open-2022. Немецкий теннисист — финалист US Open-2020.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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