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Сегодня, 21:01

Зверев — о победе над Надалем: «Это большая честь, но сегодня не мой момент»

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Немецкий теннисист Александр Зверев поддержал Рафаэля Надаля после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024.

В понедельник, 27 мая, 27-летний спортсмен обыграл испанца со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Не могу подобрать нужных слов. Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь. Я смотрел матчи этого спортсмена все детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах — мы дважды встречались на этом великолепном корте. Сегодня не мой момент, а Рафы, поэтому я не буду много говорить», — сказал Зверев в интервью на корте.

37-летний Надаль потерпел четвертое поражение на грунтовом турнире «Большого шлема». Ранее теннисист дважды проигрывал на «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу (2015, 2021) и представителю Швеции Робину Содерлингу (2009).

Во втором круге соревнований Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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