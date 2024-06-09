Зверев — Алькарасу после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «У тебя уже потрясающая карьера»

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» обратился к сопернику.

Зверев уступил сопернику в пяти сетах — 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

«Прежде всего, поздравляю Карлоса. Третий турнир «Большого шлема» в 21 год. Это невероятно. Ты выиграл три разных. Это уже потрясающая карьера. Ты уже в зале славы. Невероятный игрок. Ты не в последний раз выигрываешь этот трофей», — приводит слова Зверева The Tennis Letter.

Зверев второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» и снова уступил. В 2020 году он проиграл Доминику Тиму в финале US Open.