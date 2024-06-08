Зверев — о матче с Алькарасом в финале «Ролан Гаррос»: «Нас ждет тяжелая битва»

Четвертая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финального матча «Ролан Гаррос» против испанца Карлоса Алькараса.

«Я все еще не выиграл турнир «Большого шлема», но чувствовал, что есть шансы. Я выиграл золотую медаль Олимпиады и больше всех титулов в туре среди игроков моего поколения. Ты как бы погружаешься в себя, есть риск сломаться психологически, но я счастлив, что выбрал этот путь.

Конечно, в прошлом с Алькарасом были очень тяжелые матчи, но сейчас он играет гораздо лучше, а я, вероятно, тот игрок, против которого он играл больше всего раз за свою карьеру. Нас ждет тяжелая битва», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В пятницу, 7 июня, Зверев в четырех сетах обыграл норвежца Каспера Рууда. Алькарас, в свою очередь, одержал победу над итальянцем Янником Синнером.

Решающая встреча Открытого чемпионата Франции-2024 пройдет 9 июня.