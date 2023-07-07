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Сегодня, 10:44

Зверев — о расписании Уимблдона: «Никто не может волшебным образом выключить дождь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал то, что начал Уимблдон-2023 только в четверг.

6 июля в первом круге он обыграл Гейса Брауэра со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Турнир начинается тогда, когда начинается. Конечно, для следующих матчей это будет тяжело. Потому что тут мы играем в пятисетовом формате. Если придется играть два или три, или четыре пятисетовых матча подряд, в какой-то момент возникнут физические проблемы. Но пока что таких проблем нет. Надеюсь, все будет хорошо. Конечно, расписание мне не помогает, но что поделать. Никто не может волшебным образом выключить дождь. С ним ничего не поделаешь», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Во втором круге турнира немец сыграет с Йосуке Ватануки (Япония).

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
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