Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:58

Зверев — о завершении суда по делу о домашнем насилии: «Я счастлив, что все закончилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал завершение суда по делу о нападении на бывшую девушку Бренду Патеа. Зверева обвиняли в том, что он душил экс-возлюбленную во время ссоры в мае 2020-го.

«Я говорил вам об этом с самого начала. Я всем говорил. Я счастлив, что все закончилось. Да, больше мне нечего сказать. Вот и все. Четыре года. Я счастлив. Суд не вынес решение о вашей невиновности? Закрытие дела это и есть невиновность. Они не прекратят его, если вы виновны. Не знаю, какие у вас переводы, но это означает именно это. Я больше никогда не хочу слышать вопросов на эту тему», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Зверев и Патеа достигли внесудебного урегулирования, спортсмен не признал свою вину.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
«Формула-1» представила машину 2026 года на возобновляемом бензине
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Паолини: «Сейчас моя цель — сохранить этот уровень и еще раз сыграть со Свентек»

Метревели: «Андреева выделяется на фоне всего Тура и уже в этом сезоне может попасть в «десятку»