Зверев — о завершении суда по делу о домашнем насилии: «Я счастлив, что все закончилось»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал завершение суда по делу о нападении на бывшую девушку Бренду Патеа. Зверева обвиняли в том, что он душил экс-возлюбленную во время ссоры в мае 2020-го.

«Я говорил вам об этом с самого начала. Я всем говорил. Я счастлив, что все закончилось. Да, больше мне нечего сказать. Вот и все. Четыре года. Я счастлив. Суд не вынес решение о вашей невиновности? Закрытие дела это и есть невиновность. Они не прекратят его, если вы виновны. Не знаю, какие у вас переводы, но это означает именно это. Я больше никогда не хочу слышать вопросов на эту тему», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Зверев и Патеа достигли внесудебного урегулирования, спортсмен не признал свою вину.