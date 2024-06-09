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Сегодня, 20:45

Титулы Александра Зверева на турнирах АТР и «Большого шлема»

Александр Зверев проиграл в финале «Ролан Гаррос» 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Представитель Германии Александр Зверев — четвертый номер рейтинга ATP. Лучшим местом в карьере было второе (в июне 2022 года).

За свою профессиональную карьеру 27-летний игрок выиграл 24 турнира ATP (из них 22 в одиночном разряде). На его счету две победы в Итоговом турнире ATP (2018 и 2021).

Немецкий теннисист не смог выиграть ни одного турнира «Большого шлема». Зверев дважды доходил до финала «мэйджоров». В 2020 году он дошел до финала US Open, где уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму в пяти сетах — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8). В 2024-м Александр в решающем матче «Ролан Гаррос» уступил Карлосу Алькарасу — 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

Также на его счету есть победа на юниорском ТБШ (Открытый чемпионат Австралии-2014).

Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
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