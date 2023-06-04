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Сегодня, 12:13

Зверев прокомментировал победу над Тиафо в третьем круге «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

«Рад, что вышел в четвёртый круг и буду выступать на второй неделе турнира. Это, безусловно, отличные новости для меня. Я здесь, чтобы играть в теннис. Конечно, я помню, что произошло в прошлом году. Для меня было волнительно впервые с тех событий выйти на этот корт в матче с Алексом Молчаном, не буду врать. Доволен победой и счастлив, что провёл этот матч», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году Зверев получил травму в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В следующем круге нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос» Зверев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
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