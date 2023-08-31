Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с украинкой Лесей Цуренко в матче 1/32 финала турнира US Open в четверг, 31 августа. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Открытого чемпионата США Александрова — Цуренко. Смотреть видеотрансляцию матча женского одиночного разряда можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ранее в первом круге турнира 28-летняя Александрова, занимающая 20-ю строчку в женском рейтинге WTA, победила канадку Лейлу Фернандес (7:6, 5:7, 6:4), а 46-я ракетка мира Цуренко обыграла француженку Эльзу Жакмо (7:5, 3:6, 6:1).

10 сентября завершится US Open. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

Матчи Касаткиной, Павлюченковой и Александровой на US Open: расписание и результаты 31 августа