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Сегодня, 17:00

Александрова — Фернандес: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Матч US Open Александрова — Фернандес начнется примерно в 18.00 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Екатерина Александрова.
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и канадка Лейла Фернандес сыграют в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Их встреча начнется примерно в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры Александрова — Фернандес. Смотреть видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте».

28-летняя Александрова располагается на 20-й строчке в рейтинге WTA. 20-летняя Фернандес занимает 67-е место.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Старт Касаткиной и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа

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Теннис
US Open
Екатерина Александрова
Лейла Фернандес
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