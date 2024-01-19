Александрова и Калинская вышли в третий круг парного турнира Australian Open

Сегодня, 07:38
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Калинская во втором круге парного турнира Australian Open обыграли австралиек Тайлу Престон и Анастасию Родионову.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3. На счету россиянок 5 эйсов, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В третьем круге турнира Александрова и Калинская встретятся с победительницами матча Дестани Айява/Мэддисон Инглис (Австралия) — Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова/Анна Калинская (Россия) — Тайла Престон/Анастасия Родионова (Австралия, WC) — 6:2, 6:3