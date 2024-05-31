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Сегодня, 19:18

Александрова и Павлюченкова не смогли выйти во второй круг парного «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова уступили представительницам Чехии Мириам Колодзиевой и Анне Шишковой в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу чешского дуэта.

Во втором раунде парного турнира Колодзиева и Шишкова сыграют против победительниц встречи Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехия, 5) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай).

В другом матче дня россиянка Динана Шнайдер в паре с американкой Эммой Наварро одержали победу над Пейтон Стирнс из США и Чжан Шуай из Китая со счетом 6:4, 6:4. Их следующими соперницами будут Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия), которые посеяны под первым номером на турнире.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Мириам Колодзиева/Анна Шишкова (Чехия) — Екатерина Александрова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 7:6 (8:6)

Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Павлюченкова
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
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