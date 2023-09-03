Александрова не смогла выйти в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в третьем круге турнира US Open. В двух сетах она проиграла чешке Маркете Вондроушовой — 2:6, 1:6.

Матч длился 57 минут. 28-летняя россиянка допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. 24-летняя чешка один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Вондроушовой будет американка Пейтон Стирнс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Екатерина Александрова (Россия, 22) — 6:2, 6:1