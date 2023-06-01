Александрова обыграла Фридзам и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Германии Анна-Лену Фридзам в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час и 3 минуты.

На счету 23-й ракетки мира 0 эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Немецкая спортсменка также ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

В следующем круге Александрова сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майя.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 23) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:2, 6:0