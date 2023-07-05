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«Большой шлем»

Сегодня, 17:51

Александрова обыграла Наварро в первом круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Теннисистка Екатерина Александрова
Екатерина Александрова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Эммой Наварро из США в первом круге Уимблдона — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 8 минут. Она стартовала еще 4 июля, но была прервана из-за дождя и перенесена на сутки.

Во втором круге Александровасыграет с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) — Сара Эррани (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Екатерина Александрова
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