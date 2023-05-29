Александрова обыграла Томову в первом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 22:32
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову — 6:1, 2:6, 6:1.
Спортсменки провели на корте 1 час и 33 минуты.
Россиянка пять раз подала навылет, свовершила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 11.
Болгарская спортсменка не совершила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В следующем туре Александрова сыграет против Анна-Лены Фридзам (Германия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 23) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 2:6, 6:1