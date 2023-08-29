Александрова победила Фернандес и вышла во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге US Open — 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Матч длился 3 часа 5 минут.

На счету 22-й ракетки мира Александровой 1 эйс, 5 двойных ошибок и 8 из 20 реализованных брейк-пойнтов. У 67-й ракетки мира Фернандес — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 7 из 16 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге 22-я ракетка мира встретится с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция, Q) — Леся Цуренко (Украина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (7:4), 5:7, 6:4

Мария Боузкова (Чехия, 31) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 7:5, 6:4

Тамара Корпач (Германия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2

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