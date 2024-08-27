Александрова победила Томову и вышла во второй круг US Open

Сегодня, 05:45
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге US Open обыграла болгарку Викторию Томову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 29-летней россиянки 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Александрова встретится с американкой Ивой Йович.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:5