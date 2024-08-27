Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

«Большой шлем». Новости

Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:45

Александрова победила Томову и вышла во второй круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге US Open обыграла болгарку Викторию Томову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 29-летней россиянки 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Александрова встретится с американкой Ивой Йович.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:5

US Open
Екатерина Александрова
Обсудить
Читайте также
Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ отреагировали на скандал с Петровым
Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал об изменениях в команде
Стало известно о пленении издевавшегося над жителями Курской области боевика ВСУ
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Правительство России поддержало переименование Ростова
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (женщины): Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг
US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): Рублев обыграл Уайлда, матч Джоковича
Азаренко обыграла украинку Стародубцеву и вышла во второй круг US Open
Янчук — о допинговом скандале Синнера: «Янник может успокоиться и сосредоточиться на теннисе»
Рублев во втором круге US Open сыграет с Риндеркнехом
15-я ракетка мира Руне уступил Накашиме в первом круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): Рублев обыграл Уайлда, матч Джоковича

US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (женщины): Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг