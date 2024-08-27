Александрова победила Томову и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге US Open обыграла болгарку Викторию Томову со счетом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 29-летней россиянки 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Во втором круге Александрова встретится с американкой Ивой Йович. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария) — 6:7 (4:7), 6:0, 7:5