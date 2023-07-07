Александрова пробилась в третий круг Уимблдона

Сегодня, 15:53
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Мэдисон Бренгл во втором круге Уимблдона-2023.
Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Девушки провели на корте 2 часа 48 минут.
22-я ракетка мира Александрова 6 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету 114-й ракетки мира Бренгл 1 эйс, 8 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.
28-летняя россиянка впервые вышла в третий круг Уимблдона. Далее Александрова сыграет с Далмом Галфи (Венгрия), которая обыграла Юле Нимайер (Германия) со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 21) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7)
Далма Галфи (Венгрия) — Юле Нимайер (Германия) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:1
Наталия Стеванович (Сербия, Q) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 7:5, 7:5