Александрова проиграла Линетт в третьем круге Australian Open

Сегодня, 16:07
Россиянка Екатерина Александрова проиграла польке Магде Линетт в третьем круге Australian Open-2023 — 6:3, 6:4.
Тенниситки провели на корте 1 час и 17 минут. Таким образом, все российские теннисистки вылетели с Australian Open.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Линетт сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 19) — 6:3, 6:4