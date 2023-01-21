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«Большой шлем»

Сегодня, 16:07

Александрова проиграла Линетт в третьем круге Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Reuters
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Россиянка Екатерина Александрова проиграла польке Магде Линетт в третьем круге Australian Open-2023 — 6:3, 6:4.

Тенниситки провели на корте 1 час и 17 минут. Таким образом, все российские теннисистки вылетели с Australian Open.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Линетт сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 19) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Australian Open
Екатерина Александрова
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