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Сегодня, 05:25

Александрова уступила Радукану в первом круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге Australian Open уступила британке Эмме Радукану со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 30-летней россиянки эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Радукану встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 31) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:7 (2:7)

2
Australian Open
Екатерина Александрова
Эмма Радукану
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