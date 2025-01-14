Александрова уступила Радукану в первом круге Australian Open

Сегодня, 05:25
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге Australian Open уступила британке Эмме Радукану со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. На счету 30-летней россиянки эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге Радукану встретится с американкой Амандой Анисимовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 31) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:7 (2:7)