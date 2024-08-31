Александрова уступила Соболенко в третьем круге US Open

Сегодня, 08:49
Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге US Open уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 6:2, 1:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 29-летней россиянки 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У 26-летней белоруски 5 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В 1/8 финала Соболенко встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 29) — 2:6, 6:1, 6:2