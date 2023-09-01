Александрова сыграет с Вондроушовой в третьем круге US Open

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу во втором круге US Open. В двух сетах она выиграла у итальянки Мартины Тревизан — 6:2, 6:2.

Следующей соперницей чешки будет россиянка Екатерина Александрова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:2

Мэдисон Кис (США, 17) — Янина Викмайер (Бельгия, LL) — 6:1, 6:2

Клара Бюрель (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 25) — 6:4, 6:2

Лючия Бронцетти (Италия) — Ева Лис (Германия, Q) — 6:3, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания) — Ван Яфань (Китай, Q) — 5:7, 6:1, 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:2, 3:6, 6:2

Пейтон Стирнс (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 6:0