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«Большой шлем»

Сегодня, 08:13

Александрова уступила Зигемунд в первом круге Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Екатерина Александрова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила немке Лауре Зигемунд в первом круге Australian Open.
Зигемунд выиграла у россиянки в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (11:9). Матч длился 3 часа 3 минуты.
Во втором круге Australian Open Зигемунд встретится с австралийкой Сторм Хантер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия, 17) — 6:2, 3:6, 7:6 (11:9)

Теннис
Australian Open
Екатерина Александрова
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