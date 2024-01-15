Александрова уступила Зигемунд в первом круге Australian Open

Сегодня, 08:13
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила немке Лауре Зигемунд в первом круге Australian Open.
Зигемунд выиграла у россиянки в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (11:9). Матч длился 3 часа 3 минуты.
Во втором круге Australian Open Зигемунд встретится с австралийкой Сторм Хантер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия, 17) — 6:2, 3:6, 7:6 (11:9)