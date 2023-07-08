Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Далму Галфи из Венгрии в третьем круге Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:4. Девушки провели на корте 1 час.

22-я ракетка мира Александрова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету 126-й ракетки мира Галфи 5 эйсов, 2 двойные и ни одного брейк-пойнта.

28-летняя Александрова впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема». За выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 она поборется с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:0, 6:4