Джокович обыграл австралийца Попырина и вышел в четвертый круг Уимблдона-2024

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Попырин 19 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Джоковича 19 эйсов, три двойные и два реализованных брейка из восьми.

В четвертом круге Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-я ракетка мира).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)