Джокович проиграл Попырину в третьем круге US Open

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину в третьем круге US Open — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Матч длился 3 часа 20 минут. 37-летний серб подал 16 раз навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Следующим соперником Попырина будет американец Фрэнсис Тиафо.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Алексей Попырин (Австралия, 28) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4