Селиваненко: «У Медведева пропадала концентрация в матче с Синнером»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в четвертьфинале US Open.

«Игра получилась неровной как для Медведева, так и для Синнера. Качели в каждом сете раскачивались очень круто то в одну, то в другую сторону. В трех сетах счет получился нетипичным для игроков одного уровня. С точки зрения качества игры это был не самый выдающийся матч для обоих теннисистов, но по сумме всех факторов Янник выиграл. Эта игра не показательна для Медведева. Он допускал большое количество ошибок, у него пропадала концентрация», — цитирует Селиваненко Metaratings.ru.

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который перед этим выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.