Селиваненко — о выходе Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»: «Вряд ли стоило предполагать, что здесь должны быть простые игры»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Томашом Махачом в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024.

В субботу, 1 июня, 5-я ракетка мира обыграл своего соперника со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

«Непростой матч для Даниила, хотя вряд ли стоило предполагать, что здесь должны быть простые игры. Что касается зависимости продолжительности игры в отношении следующей встречи, то подобный график это обычная практика и нет смысла каждый раз обсуждать эту тему. Это рутинная ситуация для всех», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура. Матч состоится 2 июня. Начало — в 12.00 мск.