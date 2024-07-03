Селиваненко: «Соперник Рублева использовал все предоставленные ему шансы»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от аргентинца Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона.

«Сегодня визуально было видно, что Андрей чувствует себя некомфортно и ему не хватает энергии. Ну а его соперник использовал все предоставленные ему шансы», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

В прошлом году Рублев дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Дальше этой стадии спортсмен никогда не проходил на турнирах «Больших шлемов».