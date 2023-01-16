Вице-президент ФТР объяснил, почему считает результат Медведева в первом круге Australian Open оптимальным

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко оценил игру российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Медведев сегодня выиграл на классе. В трех сетах всего за полтора часа. Для первого круга это можно считать оптимальным итогом. С одной стороны, он не потратил много сил. Но при этом и на своей подаче, и на приеме у Даниила были достаточно красивых розыгрышей в его фирменном стиле. Многие моменты доставили удовольствие зрителям. На мой взгляд, отличный результат для стартового раунда», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

В первом раунде Медведев победил 56-ю ракетку мира Маркоса Гирона из США со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

Во втором круге посеянный на турнире под 7-м номером россиянин встретится со 142-й ракеткой мира Джоном Миллмэном из Австралии.