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Сегодня, 16:54

Алексей Селиваненко оценил шансы Андрея Рублева в матче с Домиником Тимом на старте Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил жребий первого круга Australian Open.

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет на старте турнира с австрийцем Домиником Тимом.

«У Доминика давно не было громких побед, и он наверняка настроен показать, что его рано списывать со счетов, как одного из потенциальных лидеров. У Андрея на первых двух турнирах пока не получилась своя оптимальная игра. Чтобы отыгрывать Доминика, Андрею надо просто играть в свой теннис», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 16 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-rublevu-nuzhno-prosto-igrat-v-svoj-tennis-chtoby-pobedit-tima-na-australian-open/
Australian Open
Андрей Рублев
Доминик Тим
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