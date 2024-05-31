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31 мая, 20:00

Селиваненко: «Котов провел отличный турнир. Он очень прилично смотрелся в игре против Синнера»

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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Павла Котова в матче против Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос».

Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

«Павел провел отличный турнир, приобретя бесценный опыт игры на больших кортах одного из главных теннисных стадионов мира. Сегодня против Янника Павел смотрелся очень прилично, было видно что он получает удовольствие от игры», — сказал Селиваненко «СЭ».

В следующем раунде итальянский теннисист сыграет против победителя встречи Корантен Муте (Франция) — Себастьян Офнер (Австрия).

Софья Грецкая

Теннис
Ролан Гаррос
Павел Котов
Янник Синнер
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