Селиваненко — о вылете Медведева с AO-2025: «Очередное подтверждение того, что следующее поколение уже пришло»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет Даниила Медведева с Australian Open-2025.

В матче второго круга 5-я ракетка мира в пяти сетах уступил 19-летнему американцу Лернеру Тиену, занимающему 121-е место в рейтинге АТР — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

«Прежде всего надо отдать должное сопернику, это очередное подтверждение того, что следующее поколение уже пришло и готово играть на победу с лидерами. Его соперник играл под давлением, была интересная статистика, что он превзошел Даниила в «pressure points», то есть розыгрыше под давлением. Наверное, это было ключевое. Он не посыпался, отдав матчбол, проиграв 3 и 4 сеты — это показывает его характер. Это новое поколение приходит быстрее, чем могло показаться. Даниил играл неровно, давал волю эмоциям. Но я бы больше говорил о том, как классно сыграл тот молодой игрок. Теннис состоит из удачных и неудачных полос. Даниил сегодня уступил в тяжелом и драматичном матче, такое было и будет со всеми, теннис из этого состоит», — сказал Селиваненко «СЭ».

В прошлом году Медведев стал финалистом Australian Open. В матче за титул он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

(Александр Абустин)