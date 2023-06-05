Селиваненко: «Карен лучше остальных сыграл конкретно на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, можно ли назвать Карена Хачанова лучшим теннисистом страны на данный момент.

«Что такое «лучший»? Есть «лучший», который в текущий момент стоит выше в классификации. Есть «лучший», который лучше всего на сыграл на этой неделе. Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Карен лучше остальных сыграл конкретно на «Ролан Гаррос». Остальное — рассуждения», — сказал Селиваненко «СЭ».

Вчера, 4 июня, Хачанов победил итальянца Лоренца Сонего, который на предыдущем этапе обыграл Андрея Рублева, и пробился в четвертый круг турнира «Большого шлема».

В четвертьфинале Хачанов сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится завтра, 6 июня. Начало — в 12.00 по московскому времени.

(Валерия Яшвили)