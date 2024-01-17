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«Большой шлем»

Сегодня, 08:03

Фернандес не смогла обыграть Паркс во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес проиграла американце Алисии Паркс во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Паркс. Девушки провели на корте 1 час 43 минуты.

В третьем круге турнира 23-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Коко Гауфф (США, 4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада, 32) — 7:5, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/6/
Теннис
Australian Open
Лейла Фернандес
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