Фернандес не смогла обыграть Паркс во втором круге Australian Open

Канадская теннисистка Лейла Фернандес проиграла американце Алисии Паркс во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Паркс. Девушки провели на корте 1 час 43 минуты.

В третьем круге турнира 23-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Кэролайн Доулхайд (США) — Коко Гауфф (США, 4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада, 32) — 7:5, 6:4