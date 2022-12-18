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Сегодня, 18:30

Алькарас объяснил, почему пропустит официальные турниры перед Australian Open

Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас объяснил, почему не планирует играть официальные матчи перед Australian Open.

«Я решил пожертвовать турнирами начала года, чтобы сконцентрироваться на крупном. Вот почему сыграю только в Коойонге. Задача в том, чтобы прибавить и быть готовым», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в своем Twitter-аккаунте.

19-летний теннисист заявлен на выставочный турнир в Коойонге, который пройдет 10-12 января. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.

Источник: Журналист Хосе Моргадо
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
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