Алькарас объяснил, почему пропустит официальные турниры перед Australian Open

Сегодня, 18:30
Первая ракетка мира Карлос Алькарас объяснил, почему не планирует играть официальные матчи перед Australian Open.
«Я решил пожертвовать турнирами начала года, чтобы сконцентрироваться на крупном. Вот почему сыграю только в Коойонге. Задача в том, чтобы прибавить и быть готовым», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в своем Twitter-аккаунте.
19-летний теннисист заявлен на выставочный турнир в Коойонге, который пройдет 10-12 января. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.