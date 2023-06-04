Алькарас обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Алькарас сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Музетти 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 17) — 6:3, 6:2, 6:2