Алькарас обыграл Шарди и вышел во второй круг Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Уимблдона. В матче первого круга 20-летний спортсмен обыграл француза Жереми Шарди — 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 55 минут. Алькарас сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Шарди 1 эйс, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Во втором круге турнира Алькарас сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Первый круг Карлос Алькарас (Испания, 1) — Жереми Шарди (Франция) — 6:0, 6:2, 7:5 Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира