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«Большой шлем»

Сегодня, 18:11

Алькарас победил Мюллера и прошел в третий круг Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2023.

Во втором круге испанец выиграл у француза Александра Мюллера в трех сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:3.

Соперником Алькараса в третьем круге станет победитель матча Джейсон Каблер (Австралия) — Николас Харри (Чили, 25).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
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