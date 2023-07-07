Алькарас победил Мюллера и прошел в третий круг Уимблдона

Сегодня, 18:11
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2023.
Во втором круге испанец выиграл у француза Александра Мюллера в трех сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:3.
Соперником Алькараса в третьем круге станет победитель матча Джейсон Каблер (Австралия) — Николас Харри (Чили, 25).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:3