Алькарас поделился эмоциями от выхода в финал Уимблдона

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на победу в полуфинале Уимблдона над российским теннисистом Даниилом Медведевым (6:3, 6:3, 6:3).

«Сыграть в финале здесь, на Уимблдоне... На самом деле не могу пока в это поверить. Я буду наслаждаться этим удивительным моментом, и пришло время продолжать мечтать», — сказал Алькарас после матча.

20-летний испанец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». В финале Уимблдона он сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.